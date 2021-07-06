Пекин, 6 июля. Литва выделила Тайваню вакцину от COVID-19. В Пекине его считают частью КНР и требуют соблюдать принцип единого Китая. В Сети осудили действия Вильнюса.

Литовское правительство уже не в первый раз выступает против Поднебесной и вмешивается в ее дела по различным вопросам, включая Тайвань. После выделения 20 тыс. доз от коронавируса глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что на Тайване, как и в других регионах Юго-Восточной Азии, будут открыты представительства. Это решение связано с противодействием политическим ограничениям и экономической зависимости материкового Китая. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Три балтийские страны, очевидно, очень невротичны и совсем не знают, что им делать», — отметил RedZealot.

Один из пользователей считает, что одностороннее следование Литвы за США не гарантирует их безопасность. Вашингтон не сможет упорно работать для Киева и Вильнюса. Маленьким странам нужно выстраивать стабильные отношения с крупными государствами. Это для них единственный способ выжить.

«Три балтийских дурака, насчет их интеллекта у меня уже нет никаких надежд», — написал Цзэ Эрту.

Комментатор zhoujh вспомнил времена, когда Литва и Польша были объединены в одно государство. Он считает, что Вильнюс перенял у Варшавы те же болезни.

«Оценка Литвы — политическая наивность и незрелость», — подчеркнул guan_naug.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, как Соединенные Штаты укрепляют военные позиции в Прибалтике, чтобы быть ближе к российским границам.