Движение на трассе Джубга — Сочи восстановили после схода селя

Сочи, 6 июля. Движение восстановили после схода селя на участке федеральной трассы Джубга — Сочи в районе поселения Гизель-Дере.

Площадь сошедшего на дорогу селя составляла 40 метров в длину и 2 метра в высоту. На месте происшествия работали инспекторы ДПС.

Краснодарский главк ГИБДД просил автолюбителей не передвигаться в этой местности или стоять на специальных парковках и площадках. Эти шаги помогли оперативно решить последствия происшествия и избежать заторов.

Специальная техники очистила проезжую часть от грунта, который принес оползень.

Ранее стало известно о 150 подтопленных домах в районе Джубги. В результате происшествия эвакуировали около 90 человек.