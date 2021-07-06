Поль Погба может перейти в «ПСЖ»

Париж, 6 июля. Полузащитник сборной Франции и английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба склоняется к трансферу в «Пари Сен-Жермен».

Парижане ведут активные переговоры с окружением француза. Ранее Погба отказался от продления контракта с «Манчестер Юнайтед». Действующее соглашение истекает в 2022 году. Полузащитник сейчас ведет предварительные переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Погба в 2016 году перешел за 105 миллионов евро из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». За пять сезонов в манчестерской футболке он провел 134 матча и забил 28 голов.

Недавно стало известно, что трансферная стоимость футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Себастьяна Дриусси снизилась за прошедший сезон. Цена на россиянина упала на один миллион евро, а аргентинец подешевел на два с половиной миллиона евро.