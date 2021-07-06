Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 1,8 километра

Южно-Сахалинск, 6 июля. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 1,8 километра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Эбеко расположен на острове Парамушир. Он находится в семи километрах от Северо-Курильска.

Сообщение о пепловом выбросе поступило в ночь на вторник, 6 июля. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до трех километров. Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Согласно информации ЕДДС в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, запах сероводорода не чувствовался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Недавно небо над Сицилией заволокло дымом вулкана Этна.