Антипрививочников назвали инкубаторами для новых штаммов коронавируса

Москва, 6 июля. Отказывающиеся от вакцинации против коронавируса люди помогают ему эволюционировать, считает врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина.

По словам эпидемиолога, основным носителем COVID-19 остается организм человека. Мутируют любые вирусы, но на этот процесс можно повлиять извне, снизив количество носителей заболевания путем вакцинации, подчеркнула специалист. Врач уточнила, что новые возможности для эволюционирования патогену дают именно люди без иммунитета.

«Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания», — цитирует Ненастину РИА Новости.

Эпидемиолог отметила, что мутация может оказаться на порядок опаснее исходной версии вируса. Пока остаются люди без иммунитета, сохраняется риск появления нового варианта коронавируса с высокой степенью распространения и еще не изученными патологиями, заключила Ненастина.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что определение уровня антител до вакцинации от коронавируса и после нее не требуется, поскольку это не даст никакой важной информации. По его словам, показатели могут колебаться и вводить человека в заблуждение.