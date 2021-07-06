Россиянам назвали способ скрыть номер телефона при звонке

Москва, 6 июля. Номера телефонов обычно скрывают мошенники и коллекторы, которые пытаются любыми способами получить деньги заемщика.

Однако скрыть номер телефона во время звонка может понадобиться человеку и без злого умысла. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева агентству «Прайм».

«Например, когда нужно срочно связаться с тем или иным абонентом, но по каким-то причинам нежелательно попадать в его список контактов или базу данных. Также люди скрывают свой номер, чтобы удивить или порадовать родных и друзей», — заявила Ильичева.

Для начала нужно обратить внимание на возможности оператора: разовая платная услуга АнтиАОН или постоянная месячная подписка. Антиопределитель номера можно активировать, набрав команду. Она отличается в зависимости от оператора.

Ранее IT-журналист рассказал об опасности оставлять смартфоны в машине на жаре. Забытый в автомобиле телефон из-за попадания солнечных лучей может нагреться до 70 градусов, что может привести к его поломке или даже к возгоранию.