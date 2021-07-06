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Бизнес-аналитик назвал альтернативы ресторанам и кафе Москвы в пандемию
Общество
Бизнес-аналитик назвал альтернативы ресторанам и кафе Москвы в пандемию
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 6 июля. Директор департамента ритейла компании CBRE в России Марина Малахатько перечислила альтернативы кафе и ресторанам Москвы в период коронавирусных ограничений.

Сейчас в Москве наблюдаются ряд активно развивающихся трендов в сфере общественного питания. Эксперт в беседе с РИА Новости назвала некоторые из них. Так, речь идет о ресторанах с кухней на вынос, продаже наборов продуктов для приготовления фирменных блюд, корпоративном кейтеринге.

Замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева заявила, что рестораторы пытаются сохранить аудиторию своих посетителей любым способом и не дать им уйти в соседние сегменты рынка. Сейчас идет поиск новых бизнес-решений.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч человек привились от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва». На текущий момент в столице прививку в павильонах делает каждый четвертый посетитель.

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москва рестораны пандемия кейтеринг
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