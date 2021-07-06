Great Wall создаст внедорожник Tank 600 с двигателем V6

Пекин, 6 июля. Китайский автоконцерн Great Wall создаст внедорожник Tank 600 длиной примерно пять метров.

Новинка будет обладать той же масштабируемой платформой с продольным расположением мотора, которая есть у старших моделей 700 и 800, представленных пока лишь в виде концептов.

Китайские СМИ уверены, что салон новинки будет богато оснащен. Новый внедорожник станет первой машиной с новым мотором V6 3.0. Двигатель развивает 354 л.с.

Недавно дилеры рассказали о росте цен на автомобили на российском рынке. Стоимость машин с января по июнь текущего года увеличилась в среднем на 7%.