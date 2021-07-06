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Россиянам напомнили о важности щавеля для укрепления иммунитета
Общество
Россиянам напомнили о важности щавеля для укрепления иммунитета
Global Look Press  /  Kurt MÃ¶bus

, 6 июля. Щавель богат множеством витаминов и необходимыми для организма веществами, а по содержанию аскорбиновой кислоты продукт опережает лимон и шпинат.

В 100 граммах щавеля содержится более 50% суточной нормы витамина С. Он также богат бета-каротином, который влияет на состояние кожи и глаз. Растение является лидером по содержанию витаминов группы В. Об этом заявила диетолог Анна Король, информирует РИА Новости.

Сок из щавеля поможет улучшить состояние почек и избавиться от отеков. Людям с болезнями печени также будет полезно употреблять щавель для улучшения текучести желчи. Диетолог высоко оценила полезность щавелевого супа, который способен положительно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

ФАН выяснил, чем могут быть опасны необработанные продукты. Диетолог рассказала,что овощи, зелень и фрукты перед употреблением необходимо тщательно мыть, так как они могли быть обработаны различными химическими препаратами.

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