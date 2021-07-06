Власти США обнаружили обломки упавшего в воду Boeing-737

Вашингтон, 6 июля. Обломки грузового самолета были найдены сотрудниками Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB). Boeing-737 совершил аварийную посадку на воду в 2 июня.

Самолет приземлился на воду рядом с Гонолулу. Сообщение об обнаружении обломков Boeing-737 опубликовано на сайте Национального совета США.

«Было обнаружено небольшое количество плавающих обломков, они были доставлены на авиабазу береговой охраны в Барберс-Пойнт, где их осмотрели следователи NTSB», — говорится в докладе.

По предварительной информации, пилоты приняли решение совершить аварийную посадку на воду из-за неисправностей двигателя. На борту самолета находились два человека. Они были спасены Береговой охраной США.