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Российские ученые разработали систему ароматизации фильмов Illusion Aroma

  /   Обновлено: 06 июля 2021 02:42
Технологии
Российские ученые разработали систему ароматизации фильмов Illusion Aroma
unsplash.com  /  Erik Witsoe

Москва, 6 июля. Новую технологию, благодаря которой зрителя смогут чувствовать запахи в кино, разработал российский стартап Illusion при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ).

Технология Illusion Aroma позволит смотреть фильмы с аромасопровождением. Благодаря новой разработке станет возможным распылять и синтезировать запахи вне зависимости от сцены на экране. Система Illusion Aroma представляет собой специальный блок со сменными картриджами, пишет газета «Ведомости».

«Мы предлагаем технологию дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой. Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре», рассказал руководитель проекта Илья Финатов.

Недавно пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила о создании нейрогарнитуры, которая позволит «воссоздавать» сны человека. Такая система станет доступна к 2025 году.

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