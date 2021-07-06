МЧС сообщило о 150 подтопленных домах в районе Джубги

Джубга, 6 июля. Около 150 придомовых территорий подтоплены в районе Джубги, эвакуируют порядка 90 человек.

В районе Джубги выпало 170 мм осадков. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», — сказано в сообщении.

Ранее сель сошел на оживленную трассу близ Туапсе. Это произошло рядом с поселком Гезель-Дере в Туапсинском районе на дороге Джубга — Сочи. Площадь сошедшего на трассу селя составляет 40 метров в длину и 2 метра в высоту.