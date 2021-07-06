Ужесточенная политика Apple снизила спрос на рекламу в iOS

Вашингтон, 6 июля. Компания Apple запустила в апреле операционную систему (ОС) iOS 14.5, в которой появилась функция «Прозрачность отслеживания в приложениях».

Пользователи при помощи нововведения могут запретить приложениям собирать информацию. Рекламодатели из-за этого снизили расходы на рекламу в iOS, но увеличили для Android, передает РБК.

За июнь затраты на рекламу на устройствах Apple снизились на треть. Затраты для Android за этот же период увеличились на 10%.

Ранее стало известно, что Apple выпустила бета-версию iOS 15. Все желающие могут принять участие в тестировании новой ОС.