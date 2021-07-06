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Врач предупредил об опасности физической пассивности во время пандемии

  /   Обновлено: 06 июля 2021 02:30
Общество
Врач предупредил об опасности физической пассивности во время пандемии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 июля. «Пандемия физической пассивности» каждый год может уносить множество жизней, рассказал главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия.

Нехватка движения приводит к сильным изменениям в человеческом организме. Люди смогли бороться с эпидемиями и болезнями, а также противостоять пандемии коронавируса, но все еще не могут дать отпор "пандемии физической пассивности". Об этом Бокерия рассказал «Известиям».

«Но мы пока не нашли эффективных инструментов для противодействия пандемии физической пассивности, которая на самом деле уносит ежегодно во всём мире ничуть не меньше жизней, чем коронавирус», сказал он.

Врач рекомендовал больше ходить, чтобы поддерживать двигательный режим. Также он призвал россиян не пренебрегать вакцинацией и диспансеризацией.

Ранее потерявший беременную жену из-за COVID-19 житель Крыма предостерег антипрививочников. Следует серьезнее относиться к словам о необходимости вакцинации и проходить все необходимые обследования при симптомах заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал потерявший недавно жену и ребенка житель Крыма Дмитрий Бугай.

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