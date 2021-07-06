Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 03:23
03:21
Общество
Бизнес-аналитик назвал альтернативы ресторанам и кафе Москвы в пандемию
03:15
Общество
Great Wall создаст внедорожник Tank 600 с двигателем V6
03:10
Общество
Россиянам напомнили о важности щавеля для укрепления иммунитета
03:00
Весь мир
«Деньги заплачены»: историк напомнил, что Россия выкупила у Швеции территорию Эстонии
02:47
Происшествия
Власти США обнаружили обломки упавшего в воду Boeing-737
02:42
Технологии
Российские ученые разработали систему ароматизации фильмов Illusion Aroma
02:40
Общество
Юрист разъяснил нюансы статьи о штрафе за грязный автомобильный номер
02:30
Общество
Врач предупредил об опасности физической пассивности во время пандемии
02:29
Происшествия
МЧС сообщило о 150 подтопленных домах в районе Джубги
02:23
Происшествия
Информацию о найденных в мусоре реагентах проверяют в Петербурге
Все новости

IT-журналист рассказал об опасности оставлять смартфоны в машине на жаре

  /   Обновлено: 06 июля 2021 02:22
Общество
IT-журналист рассказал об опасности оставлять смартфоны в машине на жаре
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 6 июля. Забытый в автомобиле телефон из-за попадания солнечных лучей может нагреться до 70 градусов, что может привести к его поломке или даже к возгоранию.

Перегретый смартфон лучше положить в тень, его не стоит класть в мешок со льдом, так как резкие перепады температуры вредны для любых устройств. Гаджеты быстрее изнашиваются из-за перегрева. Об этом рассказал IT-журналист, обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский, информирует радио Sputnik.

По словам эксперта, батареи устройств при нагревании могут вздуться, а иногда и воспламениться. Он отметил, что это касается всех электронных устройств при оставлении на жаре.

Жителей Москвы предупредили о возвращении жары с середины недели. По прогнозам синоптиков, со среды в российской столице температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / IT-журналист рассказал об опасности оставлять смартфоны в машине на жаре
машина смартфон лето
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru