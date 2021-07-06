IT-журналист рассказал об опасности оставлять смартфоны в машине на жаре

Москва, 6 июля. Забытый в автомобиле телефон из-за попадания солнечных лучей может нагреться до 70 градусов, что может привести к его поломке или даже к возгоранию.

Перегретый смартфон лучше положить в тень, его не стоит класть в мешок со льдом, так как резкие перепады температуры вредны для любых устройств. Гаджеты быстрее изнашиваются из-за перегрева. Об этом рассказал IT-журналист, обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский, информирует радио Sputnik.

По словам эксперта, батареи устройств при нагревании могут вздуться, а иногда и воспламениться. Он отметил, что это касается всех электронных устройств при оставлении на жаре.

Жителей Москвы предупредили о возвращении жары с середины недели. По прогнозам синоптиков, со среды в российской столице температура воздуха поднимется до плюс 34 градусов.