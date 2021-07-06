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Юрист разъяснил нюансы статьи о штрафе за грязный автомобильный номер
Общество
Юрист разъяснил нюансы статьи о штрафе за грязный автомобильный номер
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

, 6 июля. Загрязнение номерных знаков автомобиля в России может стать причиной штрафа или лишения водительских прав, сообщил адвокат Анатолий Миронов.

Юрист сообщил в беседе с «Праймом», что в интернете есть много рассуждений о том, что если машина используется с грязными номерными знаками, на водителя может быть составлен протокол по статье КоАП «управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Миронов подчеркнул, что это актуально только в ряде случаев.

Специалист отметил, что если весь автомобиль будет грязным, то с высокой долей вероятности это будет означать, что загрязнение связано с погодными условиями и процессом вождения. В таком случае административной ответственности судебная практика не предусматривает.

Однако если весь автомобиль чистый, а номерные знаки «случайным» загрязнением нечитаемые может наступить наказание вплоть до штрафа в размере пяти тысяч рублей. Также возможно лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее россиянам рассказали, какой штраф можно получить даже дома. В частности, речь идет об антисанитарии.

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коап загрязнение автомобильный номер
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