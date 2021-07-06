Учения дальней авиации с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС стартовали в России

Москва, 6 июля. Подразделения дальней авиации из разных частей страны участвуют в летно-тактических учениях, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Экипажам предстоит отработать полеты с дозаправкой в воздухе, перебазирование техники на оперативные аэродромы и боевое применение средств поражения по наземным целям.

«Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений», — цитирует Минобороны России РИА Новости.

Руководит учениями командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Они продлятся до 9 июля. Военные задействуют порядка 20 единиц авиационной техники, включая самолеты-заправщики Ил-78 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160.

Ранее пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что летчики-лейтенанты отдельного вертолетного полка ЗВО выполнили тренировочные полеты на разведывательно-ударных вертолетах Ми-28УБ «Ночной охотник». Экипажи отработали взлет, полет по заданному маршруту, а также выполнили элемент «зависание в воздухе».