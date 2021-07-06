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«Я бы попробовал»: британцы оценили новый российский закон о шампанском
Общество
«Я бы попробовал»: британцы оценили новый российский закон о шампанском
pixabay.com/PD

Лондон, 6 июля. Теперь только российское вино может продаваться как шампанское, а французские и прочие марки могут называться лишь игристым. В Великобритании оценили новый закон.

Правительство РФ постановило, что отныне шампанским можно называть только те вина, которые были произведены в России. Реакция производителей пока остается неизвестной, но британцы высказали свое мнение об этом изменении. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Было бы интересно узнать, какая доля продукции более дорогих марок продается в России. Возможно, повторная маркировка некоторых бутылок имела бы экономический смысл», отметил Olderskog.

Читатель под ником Jan Kolakowski назвал русское шипучее вино хорошим и при этом недорогим. Он предполагает, что президенту России Владимиру Путину и раньше приходила в голову идея об изменении названия напитка.

«Путин знает, что Шампань это регион Франции и что только шипучее вино из этого региона можно называть шампанским, верно? Меня всегда забавляет, когда в американских фильмах говорится о том, как пить французское шампанское. Разве есть ли какой-нибудь другой вид этого напитка? В любом случае я бы попробовал русское игристое вино, так как шампанское самый переоцененный напиток во вселенной», поделился мнением Sir Gasalot.

Europeanfirst не понимает, по какой причине новый закон так широко обсуждается общественностью. Российский алкогольный напиток всегда был известен как русское шампанское. Это качественный продукт.

«Насколько я понимаю, категория импорта была переименована из «игристое вино и шампанское» просто в «игристое вино». Нет такого правила, которое гласило бы, что бутылки нужно маркировать заново», считает Martin Casey.

Ранее стало известно, что глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает шантажом решение Moet Hennessy приостановить импорт шампанского в Россию.

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путин шампанское times
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