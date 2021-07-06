Лондон, 6 июля. Теперь только российское вино может продаваться как шампанское, а французские и прочие марки могут называться лишь игристым. В Великобритании оценили новый закон.

Правительство РФ постановило, что отныне шампанским можно называть только те вина, которые были произведены в России. Реакция производителей пока остается неизвестной, но британцы высказали свое мнение об этом изменении. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Было бы интересно узнать, какая доля продукции более дорогих марок продается в России. Возможно, повторная маркировка некоторых бутылок имела бы экономический смысл», — отметил Olderskog.

Читатель под ником Jan Kolakowski назвал русское шипучее вино хорошим и при этом недорогим. Он предполагает, что президенту России Владимиру Путину и раньше приходила в голову идея об изменении названия напитка.

«Путин знает, что Шампань — это регион Франции и что только шипучее вино из этого региона можно называть шампанским, верно? Меня всегда забавляет, когда в американских фильмах говорится о том, как пить французское шампанское. Разве есть ли какой-нибудь другой вид этого напитка? В любом случае я бы попробовал русское игристое вино, так как шампанское — самый переоцененный напиток во вселенной», — поделился мнением Sir Gasalot.

Europeanfirst не понимает, по какой причине новый закон так широко обсуждается общественностью. Российский алкогольный напиток всегда был известен как русское шампанское. Это качественный продукт.

«Насколько я понимаю, категория импорта была переименована из «игристое вино и шампанское» просто в «игристое вино». Нет такого правила, которое гласило бы, что бутылки нужно маркировать заново», — считает Martin Casey.

Ранее стало известно, что глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает шантажом решение Moet Hennessy приостановить импорт шампанского в Россию.