Минздрав предупредил беременных о риске преждевременных родов из-за коронавируса

Москва, 6 июля. Частота преждевременных родов у невакцинированных беременных женщин в случае заражения коронавирусом составляет 15-20%, сообщает Минздрав России.

Ведомство отмечает, что данный показатель выше, чем в популяции в целом (6%). Это объясняется тем, что существуют медпоказания для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания.

«Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-ой недели беременности», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав отмечает, что вакцинация не оказывает негативного влияния на беременных. Частота осложнений у привитых не отличается от показателей по популяции.