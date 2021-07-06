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Минздрав сообщил о безопасности вакцин от COVID-19 для репродуктивной функции

  /   Обновлено: 06 июля 2021 01:25
Общество
Минздрав сообщил о безопасности вакцин от COVID-19 для репродуктивной функции
pixabay.com

Москва, 6 июля. В Минздраве России заявили, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин и мужчин на данный момент нет.

В ведомстве подчеркнули, что важно пройти вакцинацию на этапе планирования беременности.

«Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию», сообщил Минздрав России.

Министерство отмечает, что у заболевших COVID-19 невакцинированных беременных женщин частота преждевременных родов составляет 15-20%, тогда как в целом в популяции показатель составляет 6%.

Ранее академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков заявил, что заболевания сердечно-сосудистой системы не являются противопоказаниями к прививке от коронавируса. Но вакцинация позволит снизить риск развития тяжелой формы COVID-19.

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