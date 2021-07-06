Россиянам рассказали, как быстро и правильно сдать квартиру в аренду

Москва, 6 июля. Соблюдение нескольких правил позволит без простоя сдать квартиру в аренду, рассказала заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

Важно грамотно оценить свой объект, учтя множество разных деталей, среди которых удаленность от метро или отсутствие в подъезде домофона, консьержа и других мер безопасности. По мнению эксперта, сегодня залогом к быстрой сдаче жилья является готовность к предоставлению скидки, информирует агентство "Прайм".

Риэлтор советует подготовить квартиру перед сдачей и сделать эффективную рекламу без искажения информации о сдаваемой квартире. По словам специалиста по недвижимости, нужно провести показ жилья и рассказать о всех преимуществах потенциальному арендатору, а также важно грамотно оформить сделку, учтя все нюансы в договоре.

ФАН сообщал, какие виды квартир лучше не покупать. Специалист посоветовал при покупке жилья быть осторожнее с квартирами, которые находятся на первых этажах зданий, на вторых этажах над магазинами и другими видами подобной жилплощади.