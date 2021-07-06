Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 01:53
01:35
Общество
Минздрав предупредил беременных о риске преждевременных родов из-за коронавируса
01:33
Общество
«Я бы попробовал»: британцы оценили новый российский закон о шампанском
01:25
Общество
Минздрав сообщил о безопасности вакцин от COVID-19 для репродуктивной функции
01:22
Общество
Россиянам рассказали, как быстро и правильно сдать квартиру в аренду
01:12
Общество
Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году
01:10
Общество
Россиянам рассказали, как не платить за фото с животными на курортах
01:00
Общество
Барецкий объяснил отсутствие фильма «Брат-3» на Каннском кинофестивале
00:56
Общество
Минздрав дал новые рекомендации по медпомощи беременным при COVID-19
00:54
Общество
Российские ученые исследовали влияние пандемии на развитие дошкольников
00:50
Общество
ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на высоком уровне
Все новости

Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году

  /   Обновлено: 06 июля 2021 01:12
Общество
Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 июля. Размер пенсии в России в 2022 году составит 18,4 тыс. рублей, в 2021 — 19,3 тыс. рублей, а к 2024 превысит 20 тыс. рублей.

Соответствующие расчеты произвела российская Трехсторонняя комиссия. Она рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Индексация страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров будет производиться 1 января. В 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 — 5,6%, в 2024 — 5,5%.

По предварительным данным, в 2022-м году пенсии в России будут получать 39,57 млн человек. В 2023 — 38,93 млн, а в 2024 — 38,86 млн.

Недавно пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ рассказала про индексацию выплат пенсионерам после увольнения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году
россия пенсия выплата
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru