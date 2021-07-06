Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году

Москва, 6 июля. Размер пенсии в России в 2022 году составит 18,4 тыс. рублей, в 2021 — 19,3 тыс. рублей, а к 2024 превысит 20 тыс. рублей.

Соответствующие расчеты произвела российская Трехсторонняя комиссия. Она рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Индексация страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров будет производиться 1 января. В 2022 году размер индексации составит 5,9%, в 2023 — 5,6%, в 2024 — 5,5%.

По предварительным данным, в 2022-м году пенсии в России будут получать 39,57 млн человек. В 2023 — 38,93 млн, а в 2024 — 38,86 млн.

Недавно пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ рассказала про индексацию выплат пенсионерам после увольнения.