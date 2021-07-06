Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 01:53
01:35
Общество
Минздрав предупредил беременных о риске преждевременных родов из-за коронавируса
01:33
Общество
«Я бы попробовал»: британцы оценили новый российский закон о шампанском
01:25
Общество
Минздрав сообщил о безопасности вакцин от COVID-19 для репродуктивной функции
01:22
Общество
Россиянам рассказали, как быстро и правильно сдать квартиру в аренду
01:12
Общество
Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году
01:10
Общество
Россиянам рассказали, как не платить за фото с животными на курортах
01:00
Общество
Барецкий объяснил отсутствие фильма «Брат-3» на Каннском кинофестивале
00:56
Общество
Минздрав дал новые рекомендации по медпомощи беременным при COVID-19
00:54
Общество
Российские ученые исследовали влияние пандемии на развитие дошкольников
00:50
Общество
ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на высоком уровне
Все новости

Россиянам рассказали, как не платить за фото с животными на курортах
Общество
Россиянам рассказали, как не платить за фото с животными на курортах
pixabay.com  /  Hans Braxmeier

Москва, 6 июля. На российских курортах все чаще встречается практика заставить туристов заплатить за фотографию с экзотическими животными на руках.

Как отметил глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев, в такой ситуации речь идет об откровенном мошенничестве, пишут «Известия». Юрист напомнил, что существует ряд законных оснований, которые могут уберечь кошелек российских туристов от непредвиденных трат. По словам Князева, необходимо с осторожностью относиться к навязчивым предложениям сделать фото с животными. Как правило, такие фотосессии проходят по одному и тому же сценарию: сначала фотограф делает все, чтобы животное оказалось на руках, а потом быстро делает фото, требуя за это деньги.

В такой ситуации, уточняет адвокат, не стоит поддаваться на настойчивые требования заплатить, так как практически во всех случаях деятельность таких лиц незаконная и нигде не зарегистрирована. Кроме того, при особом желании на мошенников можно заявить в полицию, резюмировал Князев.

Ранее эксперты в туристической отрасли заявили, что излюбленный россиянами отдых в Абхазии может представлять для них опасность. Дело в повышении криминальной активности в стране.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам рассказали, как не платить за фото с животными на курортах
мошенничество курорты фото с животными
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru