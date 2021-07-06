Россиянам рассказали, как не платить за фото с животными на курортах

Москва, 6 июля. На российских курортах все чаще встречается практика заставить туристов заплатить за фотографию с экзотическими животными на руках.

Как отметил глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев, в такой ситуации речь идет об откровенном мошенничестве, пишут «Известия». Юрист напомнил, что существует ряд законных оснований, которые могут уберечь кошелек российских туристов от непредвиденных трат. По словам Князева, необходимо с осторожностью относиться к навязчивым предложениям сделать фото с животными. Как правило, такие фотосессии проходят по одному и тому же сценарию: сначала фотограф делает все, чтобы животное оказалось на руках, а потом быстро делает фото, требуя за это деньги.

В такой ситуации, уточняет адвокат, не стоит поддаваться на настойчивые требования заплатить, так как практически во всех случаях деятельность таких лиц незаконная и нигде не зарегистрирована. Кроме того, при особом желании на мошенников можно заявить в полицию, резюмировал Князев.

Ранее эксперты в туристической отрасли заявили, что излюбленный россиянами отдых в Абхазии может представлять для них опасность. Дело в повышении криминальной активности в стране.