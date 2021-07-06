Минздрав дал новые рекомендации по медпомощи беременным при COVID-19

Москва, 6 июля. Российский Минздрав дал новые рекомендации по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусной инфекции.

В новых методических рекомендациях Минздрава появилось несколько разделов и дополнений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В частности, в рекомендации добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему», — заявили в Минздраве.

Документ был создан российскими специалистами в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний. Также в нем есть глава «Планирование беременности в условиях COVID-19», в которой отражены аспекты профилактики заболевания.

Ранее потерявший беременную жену из-за COVID-19 житель Крыма предостерег антипрививочников. Следует серьезнее относиться к словам о необходимости вакцинации и проходить все необходимые обследования при симптомах заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал потерявший недавно жену и ребенка житель Крыма Дмитрий Бугай.