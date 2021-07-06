Российские ученые исследовали влияние пандемии на развитие дошкольников

, 6 июля. Исследование ученых из Российской академии образования показало снижение психического развития дошкольников в период пандемии.

Еще до пандемии дети проводили около 24 часов в неделю за экраном смартфонов. Из-за пандемии этот показатель увеличился, рассказал завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, замдиректора Психологического института РАО, академик РАО Александр Веракса, информирует "Российская газета".

Исследование показало, что 64,2% детей пользуются гаджетами самостоятельно без контроля родителей. Специалисты во время пандемии следили за развитием когнитивных способностей детей. Выяснилось, что прогресс детей за год пандемии сильно упал в сравнении с доковидным периодом.

Диетолог рассказала, можно ли детям садиться на диету и питаться фастфудом. По мнению диетолога Ирины Писаревой, родители должны собственным примером показывать детям предпочтение в сторону здорового питания.