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Российские ученые исследовали влияние пандемии на развитие дошкольников

  /   Обновлено: 06 июля 2021 00:54
Общество
Российские ученые исследовали влияние пандемии на развитие дошкольников
pixabay.com/PD

, 6 июля. Исследование ученых из Российской академии образования показало снижение психического развития дошкольников в период пандемии.

Еще до пандемии дети проводили около 24 часов в неделю за экраном смартфонов. Из-за пандемии этот показатель увеличился, рассказал завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, замдиректора Психологического института РАО, академик РАО Александр Веракса, информирует "Российская газета".

Исследование показало, что 64,2% детей пользуются гаджетами самостоятельно без контроля родителей. Специалисты во время пандемии следили за развитием когнитивных способностей детей. Выяснилось, что прогресс детей за год пандемии сильно упал в сравнении с доковидным периодом.

Диетолог рассказала, можно ли детям садиться на диету и питаться фастфудом. По мнению диетолога Ирины Писаревой, родители должны собственным примером показывать детям предпочтение в сторону здорового питания.

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