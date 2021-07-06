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ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на высоком уровне
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ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на высоком уровне

  /   Обновлено: 06 июля 2021 00:50
Общество
ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на высоком уровне
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Женева, 6 июля. Уровень заболеваемости коронавирусом в мире за последние две недели стабилизовался на «очень высоком уровне», сообщил представитель ВОЗ Майкл Райан.

Глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям отметил, что график за последние пару недель демонстрирует своего рода стабилизацию. По его словам, она произошла на очень высоком уровне.

Райан при этом заявил, что в настоящий момент ситуация лучше, чем два-три месяца назад. Однако в ряде регионов и стран число заражений увеличивается. Представитель ВОЗ связал это со смягчением ограничений и низкими темпами вакцинации.

Всего за последние семь дней в мире было выявлено 2,6 миллиона случаев заражений коронавирусом. Всего за этот период зафиксировано 54 тысячи летальных исходов.

Месяц назад ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в мире на 15%. Смертность находилась на уровне 8%.

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воз райан коронавирус
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