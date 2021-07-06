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Российский ВМФ получит модернизированный ракетоносец «Адмирал Чабаненко»
Армия
Российский ВМФ получит модернизированный ракетоносец «Адмирал Чабаненко»
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 6 июля. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Чабаненко», вооруженный ракетами «Калибр» и «Циркон», заступит на службу в Военно-морской флот Российской Федерации.

Минобороны РФ согласовало план модернизации БПК «Адмирал Чабаненко», который входит в состав Северного флота. В 2014-м году «Чабаненко» был направлен на ремонт и с того времени находится на судоремонтном заводе в Мурманской области, пишут «Известия».

БПК оснастят самым мощным противолодочным вооружением ракетно-торпедным комплексом, способным уничтожать субмарины противника на расстоянии в десятки километров: помимо крылатых ракет «Калибр» и Х-35, «Чабаненко» станет носителем новейших гиперзвуковых «Цирконов». Ни у одной страны мира сегодня нет средств противодействия таким боеприпасам.

Ранее корабли ВМФ РФ получили навигационные карты для участия в главном военно-морском параде.

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вмф рф армия Адмирал Чабаненко
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