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Фермеры смогут продавать собственную продукцию с мест урожая
Общество
Фермеры смогут продавать собственную продукцию с мест урожая
Федеральное агентство новостей

, 6 июля. Фермерам могут разрешить торговать продукцией на своих участках. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в кабмине, после чего будет внесен в Госдуму.

Согласно инициативе Минсельхоза, крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы смогут торговать продуктами собственного производства на своих земельных участках. Продукты смогут продаваться прямо на ферме или в палатках рядом с местом урожая. Производители же сомневаются, что покупатели смогут приезжать для покупки товаров на фермерские угодья из-за их удаленности от городов. Об этом информируют "Известия".

Госдума недавно приняла законопроект, разрешающий строительство жилых домов на фермерских участках для проживания семей фермеров. По мнению главы "Справедливой России" Сергея Миронова, граждане получают больше стимулов для ведения фермерской деятельности. Он отметил, что главной проблемой фермерских хозяйств является закупка торговыми сетями продукции по заниженным ценам, возврат непроданных товаров и навязывание своих условий. Эксперты считают, что новая инициатива является лишь шагом в правильном направлении.

Вологодские фермеры получат от 7 до 21 млн рублей на реализацию своих проектов. Фермеры планируют разводить крупный и мелкий рогатый скот, строить холодные хранилища для овощей, а также закупить новое оборудование на выделенные средства.

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