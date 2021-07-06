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Российские ученые рассказали о защите от 22 будущих мутаций коронавируса
Общество
Российские ученые рассказали о защите от 22 будущих мутаций коронавируса
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 6 июля. Эксперты рассказали, какая защита является наилучшей от заражения 22 новыми штаммами коронавируса.

Американские ученые с помощью прогностической модели выяснили, что в ближайшие четыре месяца в мире появится 22 новые мутации SARS-CoV-2. Эксперты предсказали, как изменится Spike-белок коронавируса.

Данный метод позволяет прогнозировать эволюцию коронавируса. Благодаря ему появится возможность разрабатывать вакцины для будущих штаммов.

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что является лучшей защитой от новых мутаций коронавируса. По их мнению, лучше всего от новых штаммов защитит иммунитет, который формируется после вакцинации.

Ранее главврач инфекционной больницы Калининграда рассказала, когда уйдет коронавирус. Специалист полагает, что в следующем году у большей части населения будет иммунитет от COVID-19.

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ученые коронавирус мутации
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