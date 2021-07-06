Меньше миллиона зрителей пришло за минувшие выходные в кино

Москва, 6 июля. Мультфильм «Лука» все еще возглавляет рейтинг сборов в России. В этот раз картина собрала 57 миллионов рублей. В кинотеатры всего пришло меньше 800 тысяч человек.

Индустрия кино ожидала сезонное падение зрителей, но не думала, что спрос настолько упадет. Летом зачастую посещаемость уменьшается, ее на плаву удерживают блокбастеры, но сейчас их не хватило. Студии не спешат выпускать картины, даты переносятся даже осенью.

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова сообщила, что лето всегда сильно влияет на кассу, но также значительное влияние оказали и действующие ограничения, передают «Известия».

Ранее стало известно о новых ограничениях в кинотеатрах в Нижегородской области. Зрителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста, либо справку о наличии антител.