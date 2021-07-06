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Бизнес попросили согласовывать нетипичные сделки с банками
Экономика
Бизнес попросили согласовывать нетипичные сделки с банками
pixabay.com/PD

Москва, 6 июля. Представителей бизнеса попросили согласовывать нетипичные сделки с банками, чтобы избежать блокировки счетов в связи с подозрениями в непрозрачности и отмывании средств.

Если кредитная организация замечает, что проходящие через счет платежи не относятся к характерным для деятельности клиента затратам и не соответствуют работе, заявленной при открытии, банк обязан запросить цель и характер переводов, сообщает со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова газета «Известия».

Поэтому для бизнеса лучший вариант решения планирование сделки и уведомительный характер общения с банком, а не создание причины отказа, уточнил эксперт. Войлуков напомнил, что каждая кредитная организация вправе устанавливать внутренние подходы для оценки рисков своих клиентов и противодействия отмыванию средств.

Рекомендацию поддержали крупнейшие финансовые организации. Эксперты согласны с тем, что риск блокировок поможет снизить предварительное согласование, но привычные бизнес-процессы это усложняет, отмечает издание.

Ранее замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова заявила, что льготные программы кредитования бизнеса должны предлагаться банками-партнерами в первую очередь. Ее позицию поддержал руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

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