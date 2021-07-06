Судебные приставы взыщут с россиян около 1,5 млн рублей долгов по кредитам

Москва, 6 июля. Судебные приставы намерены собрать с должников по кредитам почти 1,5 млн рублей, что на треть больше, чем в 2020 году.

За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Больше всего должников в Красноярском и Краснодарском краях, Башкирии, Челябинской и Свердловской областях, передают «Известия».

По подсчетам ФССП, за год число неплательщиков увеличилось на 1,1 млн. Приставы хотят принудительно собрать долги на общую сумму 482 млрд рублей. На 1 июня объем просроченных долгов россиян насчитывает 992 млрд рублей.

Ранее судебные приставы в России вышли на охоту за водителями, имеющими долги. При наличии долга по штрафам ГИБДД, алиментам, коммунальным платежам, кредитам и прочих задолженностях можно лишиться не только права на управление транспортным средством, но и самого автомобиля.