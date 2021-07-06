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Россияне стали все чаще получать платежки с мнимыми долгами
Общество
Россияне стали все чаще получать платежки с мнимыми долгами
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 июля. Эксперты рассказали о причинах участившихся случаев появления платежек по ЖКУ с мнимыми долгами, сообщают «Известия».

Данные случаи зафиксированы в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и в других регионах России. В НП «ЖКХ Контроль» рассказали «Известиями», что счет в ряде случаев может выставляться за прошлые годы и на значительные суммы.

Эксперты объясняют данное явление тем, что в период пандемии в 2020 году собираемость платы за ЖКУ упала. Теперь управляющие компании и расчетные центры поднимают все долги. Это может привести к долгам, ошибочность которых сложно доказать.

Ранее стало известно, насколько подорожали услуги ЖКХ в Подмосковье. В среднем они не дотянут до 3,6%.

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