Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 01:51
01:35
Общество
Минздрав предупредил беременных о риске преждевременных родов из-за коронавируса
01:33
Общество
«Я бы попробовал»: британцы оценили новый российский закон о шампанском
01:25
Общество
Минздрав сообщил о безопасности вакцин от COVID-19 для репродуктивной функции
01:22
Общество
Россиянам рассказали, как быстро и правильно сдать квартиру в аренду
01:12
Общество
Средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей к 2024 году
01:10
Общество
Россиянам рассказали, как не платить за фото с животными на курортах
01:00
Общество
Барецкий объяснил отсутствие фильма «Брат-3» на Каннском кинофестивале
00:56
Общество
Минздрав дал новые рекомендации по медпомощи беременным при COVID-19
00:54
Общество
Российские ученые исследовали влияние пандемии на развитие дошкольников
00:50
Общество
ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на высоком уровне
Все новости

Режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни
Происшествия
Режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни
pxhere.com

Вашингтон, 6 июля. Режиссер Ричард Доннер умер на 92-м году жизни. Соответствующую информацию передает The Sun.

Смерть голливудского режиссера подтвердила его жена Лорен Шуллер Доннер. Причина смерти пока неизвестна.

Ричард Доннер за свою карьеру поучаствовал в создании цикла фильмов «Смертельное оружие», в которых снялись Мэл Гибсон и Дэнни Гловер. Режиссер создал все четыре части и планировал снять пятую, которая должна была стать последней.

Первая часть "Смертельного оружия" появилась на экранах в 1987 году. Суммарные сборы серии преодолели отметку в 955 миллионов долларов.

Ранее стало известно о смерти режиссера Владимира Меньшова. Ему был 81 год. Причиной происшествия стали последствия коронавируса нового типа.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни
смерть режиссер доннер смертельное оружие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru