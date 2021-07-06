Режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни

Вашингтон, 6 июля. Режиссер Ричард Доннер умер на 92-м году жизни. Соответствующую информацию передает The Sun.

Смерть голливудского режиссера подтвердила его жена Лорен Шуллер Доннер. Причина смерти пока неизвестна.

Ричард Доннер за свою карьеру поучаствовал в создании цикла фильмов «Смертельное оружие», в которых снялись Мэл Гибсон и Дэнни Гловер. Режиссер создал все четыре части и планировал снять пятую, которая должна была стать последней.

Первая часть "Смертельного оружия" появилась на экранах в 1987 году. Суммарные сборы серии преодолели отметку в 955 миллионов долларов.

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