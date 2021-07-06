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Китайцы нашли скрытый смысл в подарке Путина японскому губернатору

  /   Обновлено: 06 июля 2021 00:09
Политика
Китайцы нашли скрытый смысл в подарке Путина японскому губернатору
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 6 июля. Авторы китайского издания Sohu объяснили скрытый смысл подарка президента России Владимира Путина губернатору японской префектуры Акита Сатаке Норихиса.

В 2012 году Норихиса подарил Путину собаку породы акита-ину по кличке Юмэ в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами. Президент России в ответ преподнести японскому губернатору сибирского кота по кличке Мир.

«В обмен на собаку Путин отправил в Японию сибирского кота! Легендарный кот огромен, мяукает и свиреп, как русские», цитирует китайских журналистов «ПолитРоссия».

По их мнению, кот был дипломатическим презентом. Авторы Sohu отмечают, что домашнее животное смотрит на человека свысока. Поэтому Мир взирает на губернатора Акиты сурово и ведет себя, как хозяин ситуации, что «в точности характеризует отношение России к Японии», считают китайские журналисты. По их мнению, когда Япония заводит разговор о Курильских островах, Россия смотрит на нее так, как Мир смотрит на хозяина.

Ранее китайские авторы из издания Sohu заявили, что Россия может одолеть Японию в случае вооруженного противостояния из-за Курильских островов и без ядерного вооружения. По части сухопутных сил Япония сильно уступает РФ, отметили эксперты.

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путин россия япония sohu норихиса
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