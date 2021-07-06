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Володин заявил об отсутствии президентских амбиций
Политика
Володин заявил об отсутствии президентских амбиций
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 6 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что никогда не имел президентских амбиций.

Володин считает, что не имеет качеств, которыми должен обладать глава государства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент», сказал председатель Госдумы.

Политик также высоко оценил старания Путина на посту президента. Спикер Госдумы призвал сделать все, чтобы Владимир Путин как можно дольше оставался у власти. Об этом он заявил журналистам. Он считает Путина самым сильным политиком в мире.

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президент володин амбиции
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