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Володин сравнил американский и российский политические режимы
Политика
Володин сравнил американский и российский политические режимы
duma.gov.ru  /  пресс-служба Государственной думы РФ

Москва, 5 июля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил демократию и партийные режимы в Соединенных Штатах и России.

По словам Володина, американская модель обречена на проблемы, количество которых в будущем увеличится, как и противоречий между элитами в США. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Американская двухпартийная модель по сути однопартийная, весь ресурс у одной политической силы», сказал председатель Госдумы.

Для примера Володин привел президентские гонки в США, после которых кандидаты еще весь оставшийся срок выясняют отношения. Политическую модель России политик считает более открытой, так как в Госдуме 4-партийная модель.

Ранее Володин высоко оценил старания Владимира Путина на посту президента России. Спикер Госдумы призвал сделать все, чтобы Владимир Путин как можно дольше оставался у власти.

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