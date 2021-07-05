Спасатели заявили о стабильной ситуации в Сочи после сильного подтопления

Сочи, 5 июля. Ситуацию в Сочи удалось стабилизировать после серьезного подтопления, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели уточнили, что в настоящее время бригады МЧС работают в режиме повышенной готовности. Управление по городу Сочи и пожарно-спасательные гарнизоны Главного управления МЧС России по Кубани были переведены в режим ЧС, отметили в ведомстве.

«Всего для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории города Сочи привлечена группировка сил и средств численностью 742 человека и 329 единиц техники», — заявили спасатели.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что городу удалось справиться с разбушевавшейся стихией.