Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 00:21
00:17
Происшествия
Режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни
00:09
Политика
Китайцы нашли скрытый смысл в подарке Путина японскому губернатору
00:08
Политика
Володин заявил об отсутствии президентских амбиций
00:00
Общество
Уникальные технологии производства масла виноградной косточки стали применять в Крыму
23:56
Общество
Правозащитник пояснил, почему в России до сих пор нет альтернативы в виде Pfizer
23:55
Политика
Володин сравнил американский и российский политические режимы
23:53
Общество
Спасатели заявили о стабильной ситуации в Сочи после сильного подтопления
23:38
Политика
Новый президент Эквадора рассчитывает провести переговоры с Путиным
23:34
Общество
Германия ослабит ограничения по COVID-19 для российских туристов с 7 июля
23:29
Общество
Режиссер Щегольков рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова
Все новости

Спасатели заявили о стабильной ситуации в Сочи после сильного подтопления

  /   Обновлено: 05 июля 2021 23:53
Общество
Спасатели заявили о стабильной ситуации в Сочи после сильного подтопления
admkrai.krasnodar.ru  /  Пресс-служба Администрации Краснодарского края

Сочи, 5 июля. Ситуацию в Сочи удалось стабилизировать после серьезного подтопления, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели уточнили, что в настоящее время бригады МЧС работают в режиме повышенной готовности. Управление по городу Сочи и пожарно-спасательные гарнизоны Главного управления МЧС России по Кубани были переведены в режим ЧС, отметили в ведомстве.

«Всего для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории города Сочи привлечена группировка сил и средств численностью 742 человека и 329 единиц техники», заявили спасатели.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что городу удалось справиться с разбушевавшейся стихией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели заявили о стабильной ситуации в Сочи после сильного подтопления
мчс сочи подтопление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru