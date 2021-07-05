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Новый президент Эквадора рассчитывает провести переговоры с Путиным
Политика
Новый президент Эквадора рассчитывает провести переговоры с Путиным
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Кито, 5 июля. Новый президент Эквадора Гильермо Лассо заинтересован в личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Лассо расположен к визиту в Россию и надеется провести встречу с российским лидером. Эквадор является третьей страной после Бразилии и Мексики по товарообороту с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он получил приглашение в Россию и сделал встречное приглашение. Глава МИД Эквадора выразил надежду на организацию переговоров президентов двух стран.

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" начнут поставлять в Эквадор в сентябре 2021 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его эквадорский коллега Маурисио Монтальво 2 июля провели телефонный разговор о поставках препарата.

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