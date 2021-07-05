Германия ослабит ограничения по COVID-19 для российских туристов с 7 июля

Берлин, 5 июля. Сейчас каждый турист, который прилетел в Германию из России, обязан пройти двухнедельный карантин, независимо от прохождения вакцинации и перенесенного заболевания.

Германия с 7 июля может закончить карантин. Если турист отправит через электронный формуляр справку о прививке, однако признаются только вакцины, которые допущены в ЕС, или сообщит о перенесенном заболевании. Также можно сделать ПЦР-тест, который необходимо сдать на пятые сутки после прилета в страну.

Недавно стало известно, что глава Ялты Янина Павленко готова ввести ограничения из-за коронавируса наряду с теми, которые уже распространяются на весь Крым.