Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 00:21
00:17
Происшествия
Режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни
00:09
Политика
Китайцы нашли скрытый смысл в подарке Путина японскому губернатору
00:08
Политика
Володин заявил об отсутствии президентских амбиций
00:00
Общество
Уникальные технологии производства масла виноградной косточки стали применять в Крыму
23:56
Общество
Правозащитник пояснил, почему в России до сих пор нет альтернативы в виде Pfizer
23:55
Политика
Володин сравнил американский и российский политические режимы
23:53
Общество
Спасатели заявили о стабильной ситуации в Сочи после сильного подтопления
23:38
Политика
Новый президент Эквадора рассчитывает провести переговоры с Путиным
23:34
Общество
Германия ослабит ограничения по COVID-19 для российских туристов с 7 июля
23:29
Общество
Режиссер Щегольков рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова
Все новости

Режиссер Щегольков рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова
Общество
Режиссер Щегольков рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 5 июля. Режиссер Владимир Щегольков заявил, что народный артист РСФСР Владимир Меньшов успел сыграть во всех своих сценах в фильме «Иван», который планируют представить публике осенью.

Щегольков уточнил, что судьба проекта остается неизменной. Завершение картины и ее выход на экраны запланированы на осень.

«У нас Меньшов один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж», сообщил режиссер в беседе с изданием Газета.Ru.

Меньшов скончался на 82-м году жизни. Причиной смерти являются последствия коронавирусной инфекции. Прощание с кинорежиссером запланировано на 8 июля. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер Щегольков рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова
кино меньшов щегольков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru