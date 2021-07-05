Режиссер Щегольков рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова

Москва, 5 июля. Режиссер Владимир Щегольков заявил, что народный артист РСФСР Владимир Меньшов успел сыграть во всех своих сценах в фильме «Иван», который планируют представить публике осенью.

Щегольков уточнил, что судьба проекта остается неизменной. Завершение картины и ее выход на экраны запланированы на осень.

«У нас Меньшов — один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж», — сообщил режиссер в беседе с изданием Газета.Ru.

Меньшов скончался на 82-м году жизни. Причиной смерти являются последствия коронавирусной инфекции. Прощание с кинорежиссером запланировано на 8 июля. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.