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Жителей сел в Свердловской области эвакуировали из-за подтоплений

  /   Обновлено: 05 июля 2021 23:16
Происшествия
Жителей сел в Свердловской области эвакуировали из-за подтоплений
Пресс-служба МЧС РФ

Екатеринбург, 5 июля. Около 150 жителей эвакуировали из сел в Свердловской области после подтопления. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Обильные дожди в регионе привели к увеличению уровня воды в водоемах. В селах подтоплены дома и дачные участки. По словам главы региона, подключены все необходимые силы для предотвращения последствий подтоплений.

Минсельхоз Крыма вынужден остановить уборочную кампанию зерновых культур на всей территории полуострова из-за подтоплений после прошедших сильных ливней. Отмечается, что в Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий.

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мчс эвакуация подтопления
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