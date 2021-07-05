Жителей сел в Свердловской области эвакуировали из-за подтоплений

Екатеринбург, 5 июля. Около 150 жителей эвакуировали из сел в Свердловской области после подтопления. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Обильные дожди в регионе привели к увеличению уровня воды в водоемах. В селах подтоплены дома и дачные участки. По словам главы региона, подключены все необходимые силы для предотвращения последствий подтоплений.

Минсельхоз Крыма вынужден остановить уборочную кампанию зерновых культур на всей территории полуострова из-за подтоплений после прошедших сильных ливней. Отмечается, что в Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий.