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Назван заметный на лице признак высокого уровня холестерина

  /   Обновлено: 05 июля 2021 23:15
Общество
Назван заметный на лице признак высокого уровня холестерина
pixabay.com

Лондон, 5 июля. На повышенный уровень содержания холестерина в крови могут указывать мелкие наросты на лице — ксантомы, сообщает со ссылкой на врача Катарину Сванберг газета Daily Express.

Единственный точный способ выявить высокий холестерин провести анализ крови, отмечается в статье. Если он на протяжении долгого времени превышает норму, это может проявиться на коже.

«Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят», отметила Сванберг.

При обнаружении на лице ксантомы следует обратиться к врачу и сделать анализ крови. Холестерин способен накапливаться в артериях, приводя со временем к их закупорке, что может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Снижению уровня холестерина в крови способствуют диета с ненасыщенными жирами и активный образ жизни, заключила врач.

Ранее сообщалось, что повышенный холестерин может вызвать серьезные проблемы со зрением. Такой процесс в организме может происходить из-за большого количества жировых отложений в сосудах, которые впоследствии затрудняют кровоток.

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