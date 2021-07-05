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Производством Bugatti займется совместное предприятие Porsche и Rimac
Экономика
Производством Bugatti займется совместное предприятие Porsche и Rimac
bugatti.com  /  Bugatti Automobiles S.A.S.

Загреб, 5 июля. Немецкий автоконцерн Volkswagen переводит люксовое подразделение Bugatti в контролируемое Porsche и стартапом из Хорватии Rimac совместное предприятие, сообщает Bloomberg.

Rimac будет обладателем 55% акций предприятия, подразделение VW по производству спортивных автомобилей Porsche 45%. Освободившиеся средства автоконцерн направит на развитие брендов Porsche и Audi.

Совместное предприятие Bugatti-Rimac планируют создать в четвертом квартале текущего года, после проверок регулятора. Первыми произведенными новым предприятием автомобилями станут Bugatti Chiron и электромобиль Rimac Nevera.

Ранее Bugatti представила гиперкар Chiron Super Sport, который способен развивать скорость 439 км/ч. Автомобиль будет стоить 282 млн рублей.

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Все новости / Экономика / Производством Bugatti займется совместное предприятие Porsche и Rimac
автомобили volkswagen porsche bugatti rimac
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