Производством Bugatti займется совместное предприятие Porsche и Rimac

Загреб, 5 июля. Немецкий автоконцерн Volkswagen переводит люксовое подразделение Bugatti в контролируемое Porsche и стартапом из Хорватии Rimac совместное предприятие, сообщает Bloomberg.

Rimac будет обладателем 55% акций предприятия, подразделение VW по производству спортивных автомобилей Porsche — 45%. Освободившиеся средства автоконцерн направит на развитие брендов Porsche и Audi.

Совместное предприятие Bugatti-Rimac планируют создать в четвертом квартале текущего года, после проверок регулятора. Первыми произведенными новым предприятием автомобилями станут Bugatti Chiron и электромобиль Rimac Nevera.

Ранее Bugatti представила гиперкар Chiron Super Sport, который способен развивать скорость 439 км/ч. Автомобиль будет стоить 282 млн рублей.