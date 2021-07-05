Россиян обяжут сдавать ПЦР-тесты при въезде на отдых в Болгарию

София, 5 июля. Прибывающие в Болгарию российские туристы будут должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает болгарский минздрав.

Новые правила для россиян будут действовать с 8 июля. Они также коснутся граждан Кипра и Испании. Это три страны, которые входят в оранжевую зону по степени распространения вируса.

Граждане из стран красной зоны не смогут въехать в Болгарию. Жители стран зеленой зоны могут въезжать в страну по облегченным требованиям.

Россия, Испания и Кипр по сравнению с другими странами из оранжевой зоны получили дополнительные требования. Это связано с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.

Ранее стало известно, что Болгария открылась для российских туристов 28 июня. Россия возобновила прерванное авиасообщение.