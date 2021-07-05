Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 00:20
00:17
Происшествия
Режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни
00:09
Политика
Китайцы нашли скрытый смысл в подарке Путина японскому губернатору
00:08
Политика
Володин заявил об отсутствии президентских амбиций
00:00
Общество
Уникальные технологии производства масла виноградной косточки стали применять в Крыму
23:56
Общество
Правозащитник пояснил, почему в России до сих пор нет альтернативы в виде Pfizer
23:55
Политика
Володин сравнил американский и российский политические режимы
23:53
Общество
Спасатели заявили о стабильной ситуации в Сочи после сильного подтопления
23:38
Политика
Новый президент Эквадора рассчитывает провести переговоры с Путиным
23:34
Общество
Германия ослабит ограничения по COVID-19 для российских туристов с 7 июля
23:29
Общество
Режиссер Щегольков рассказал о судьбе последнего фильма Меньшова
Все новости

Россиян обяжут сдавать ПЦР-тесты при въезде на отдых в Болгарию
Общество
Россиян обяжут сдавать ПЦР-тесты при въезде на отдых в Болгарию
pixabay.com

София, 5 июля. Прибывающие в Болгарию российские туристы будут должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает болгарский минздрав.

Новые правила для россиян будут действовать с 8 июля. Они также коснутся граждан Кипра и Испании. Это три страны, которые входят в оранжевую зону по степени распространения вируса.

Граждане из стран красной зоны не смогут въехать в Болгарию. Жители стран зеленой зоны могут въезжать в страну по облегченным требованиям.

Россия, Испания и Кипр по сравнению с другими странами из оранжевой зоны получили дополнительные требования. Это связано с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.

Ранее стало известно, что Болгария открылась для российских туристов 28 июня. Россия возобновила прерванное авиасообщение.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиян обяжут сдавать ПЦР-тесты при въезде на отдых в Болгарию
болгария тесты ПЦР
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru