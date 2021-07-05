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Володин высоко оценил старания Путина на посту президента
Политика
Володин высоко оценил старания Путина на посту президента
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 5 июля. Президент России Владимир Путин сделает государство еще сильнее и обеспечит мирную жизнь и благосостояние граждан страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы Владимир Путин как можно дольше оставался у власти. Об этом он заявил журналистам.

«При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией», сказал Володин.

Он считает Путина самым сильным политиком в мире. По словам спикера Госдумы, никто не сможет быть эффективнее российского лидера. Володин признался, что никогда не желал стать президентом страны.

Ранее Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом. Российские врачи помогали бороться с COVID-19 коллегам из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, отметил спикер ГД. По его словам, вакцина против коронавируса «Спутник V» поставлялась партнерам по ОДКБ в приоритетном порядке.

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