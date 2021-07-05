Мэр Сочи сообщил о количестве поврежденных пляжей в результате шторма

Сочи, 5 июля. Обрушившийся на Сочи в воскресенье и понедельник шторм повредил около 30 пляжей в курортном городе.

На пляжах курортного города Сочи сломан инвентарь и оборудование. С их территорий вывозят мусор, который прибило к берегу. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

«Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег», — написал он.

Копайгородский напомнил, что сочинские пляжи закрыты из-за объявленного штормового предупреждения. По словам главы города, специалисты восстановят зеленые насаждения и на месте поваленных деревьев посадят новые.

Почти все реки, протекающие через Сочи, вышли из берегов в результате непогоды, рассказал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. От разгула стихии пострадал Адлерский район. В Хостинском более 40 домовладений были подтоплены. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, Псоу и Мзымта вышли из берегов. В ближайшие сутки губернатор пообещал восстановить курортную инфраструктуру.