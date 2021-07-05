Второй за день российский турист стал жертвой шторма в Гагре

Гагра, 5 июля. Второй за день российский турист утонул в Гагре. Причиной происшествий является шторм.

Второй жертвой непогоды стал житель Пятигорска. Соответствующей информацией поделилось МЧС Абхазии. Спасатели получили сообщение в 17:45, в нем говорилось, что утонул Ростислав Петров, 2000 года рождения, передает РИА Новости.

Недавно ведомство рассказало, что в воскресенье 42-летний саратовчанин Павел Данков также утонул из-за шторма в Гагре.

Недавно сообщалось, что ребенок и два мужчины погибли в море в Анапе. Мальчик зашел далеко в воду, но волна его сбила с ног, тогда ему бросились помогать отец и его друг. В результате и ребенок, и двое мужчин утонули.