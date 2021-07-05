Sohu предрекло США серьезные проблемы после маневра России с аэродромом на Камчатке

Москва, 5 июля. Эксперты китайского издания Sohu рассказали о «ловком трюке» Вооруженных сил России с аэродромом Елизово на Камчатке, который будет иметь последствия для Японии и США.

«ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ статьи. Sohu отмечает, что с момента вступления президента США Джозефа Байдена в должность внешняя политика Белого дома претерпела изменения. Так, теперь США оказывают военное давление на Россию не только на Балтике и в Черном море, но и на Дальнем Востоке.

Китайское издание отмечает, что за последнее время число военных провокаций в данном регионе существенно увеличилось. Показательным инцидентом является случай с вторжением американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды в районе залива Петра Великого. Тогда российским пограничникам пришлось пригрозить американскому кораблю тараном.

Россия в ответ на провокации США провернула хитрый трюк. Российские военные модернизировали самый восточный военный аэродром Елизово. Это позволит размещать на нем истребители Су-35, которые на текущий момент считаются одними из самых продвинутых боевых самолетов в мире.

Также в Sohu отметили, что данные меры поставили Японию и США в тупик. Авиабаза имеет удачное расположение и помогает поддерживать не только Тихоокеанский флот, но и оперативно реагировать на провокации.

Ранее издание Sohu рассказало, что пилота ВВС США бросило в холодный пот после встречи с российским Су-30. Китайские аналитики рассказали о том, как оконфузились американские военные.