Президент Анголы выступил за отмену оружейного эмбарго ООН против ЦАР

Банги, 5 июля. Президент Анголы Жоау Лоуренсу обеспокоен утратой актуальности оружейного эмбарго ООН, наложенного на ЦАР.

По мнению Лоуренсу, после прихода к власти действующего главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера запрет перестал нести всяческий смысл. Политика центральноафриканского лидера, направленная на стабилизацию обстановки в стране, обеспечила возвращение мира и порядка в республику. Для сохранения достигнутых успехов государству нужна сильная и хорошо укомплектованная армия.

Лоуренсу считает, что ограничение ООН мешает Центральноафриканской Республике бороться с радикалами. Национальная армия не может получить оружие, необходимое для защиты государства.

Федеральное агентство новостей /

При этом к боевикам снаряжение поступает контрабандой.

Кроме того, местные жители подозревают, что с вооружением бандитам помогают миротворцы из многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Ранее независимый эксперт ООН Кейта-Бокум высказала сомнения в необходимости присутствия миротворцев на территории Центральноафриканской Республики. Она считает, что МИНУСКА является крайне неэффективной и приносит населению ЦАР больше проблем, чем пользы.