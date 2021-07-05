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Президент Анголы выступил за отмену оружейного эмбарго ООН против ЦАР
Весь мир
Президент Анголы выступил за отмену оружейного эмбарго ООН против ЦАР
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Банги, 5 июля. Президент Анголы Жоау Лоуренсу обеспокоен утратой актуальности оружейного эмбарго ООН, наложенного на ЦАР.

По мнению Лоуренсу, после прихода к власти действующего главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера запрет перестал нести всяческий смысл. Политика центральноафриканского лидера, направленная на стабилизацию обстановки в стране, обеспечила возвращение мира и порядка в республику. Для сохранения достигнутых успехов государству нужна сильная и хорошо укомплектованная армия.

Лоуренсу считает, что ограничение ООН мешает Центральноафриканской Республике бороться с радикалами. Национальная армия не может получить оружие, необходимое для защиты государства.

Президент Анголы выступил за отмену оружейного эмбарго ООН против ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

При этом к боевикам снаряжение поступает контрабандой.

Кроме того, местные жители подозревают, что с вооружением бандитам помогают миротворцы из многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Ранее независимый эксперт ООН Кейта-Бокум высказала сомнения в необходимости присутствия миротворцев на территории Центральноафриканской Республики. Она считает, что МИНУСКА является крайне неэффективной и приносит населению ЦАР больше проблем, чем пользы.

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